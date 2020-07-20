Умерла актриса из «Загадочной история Бенджамина Баттона» и «Карточного домика»

Популярная актриса Филлис Соммервиль умерла от естественных причин в своем доме в Нью-Йорке 16 июля. Ей было 76 лет, сообщает издание Deadline. О смерти звезды сообщил ее менеджер Пол Хилепо.

Филлис родилась в Айове, но быстро переехала Нью-Йорк. Совсем недавно Сомервиль появилась на Бродвее в оригинальном актерском составе экранизации Аарона Соркина «Убить пересмешника». В относительно короткой, но отлично исполняемой роли, Сомервиль сыграла пожилую и сварливую соседку Аттикуса Финча, Миссис Дюбоуз.

Телевизионные роли, вероятно, дали звезде ее самое большое признание как актрисы, с запоминающимися выступлениями в Showtime The Big C и в «Карточном домике» от Netflix, и в «Клане Сопрано». Не обошла Филлис своим вниманием и большое кино, актриса неплохо проявила себя в «Загадочной история Бенджамина Баттона».