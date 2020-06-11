Мама Сати Спиваковой умерла после долгой борьбы с болезнью

Сати Спивакова — знаменитая актриса и писательница. В последнее время она почти не появляется на публике. Как оказалось, в последнее время артистка переживала за свою маму Аиду Аветисову. Пять лет женщина болела. А 11 июня советская звезда сообщила, что ее родительница скончалась. Она опубликовала трогательные снимки, на которых ее мама запечатлена в молодости в самом расцвете сил, а также другие архивные кадры.

«Мамочка (19.04.1933 — 07.06.2020) R.I.P», — лаконично написала Сати.

Ее поддержали многие коллеги и звезды. «О Боже!! Крепись моя хорошая», — отметились Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. «Наши соболезнования», — также написал Максим Галкин. «Дорогая Сати, прими самые искренние соболезнования», — присоединился Филипп Киркоров.

Напомним, что ранее Спивакова рассказывала, что ее мама уже почти никого не узнавала из близких, даже свою дочку. Всего три месяца назад артистка посвящала родительнице пост в соцсети: «Папы нет со мной очень давно, а мама еще со мной ,хотя … мама есть и мамы ,как бы нет,потому,что болезнь уже более пяти лет невидимым колпаком ограждает её от сознательной жизни».

Добавим, что Аида была пианисткой. Возможно, что смотря на маму Сати в свое время окончила музыкальную школу. А отцом звезды был армянский скрипач Зарэ Саакянц. В ближайшие дни артистка попрощается со своей родительницей.