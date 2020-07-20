Знает себе цену: стало известно, сколько зарабатывает новая избранница Прилучного Мирослава Карпович

Журналисты выяснили, сколько зарабатывает новая избранница «мажора» Прилучного Мирослава Карпович. После скандального расставания актера с Агатой Муцениеце многие называли Павла завидным женихом: у артиста несколько машин, загородный особняк, исполненный во французском стиле – все это немало добавляло ему имиджа. Когда же в жизни Прилучного вдруг появилась Карпович, многие поклонницы занервничали, ведь девушка эффектна и может задержаться в сердце красавца надолго.

Как выяснилось, Мирослава еще и неплохо зарабатывает – тому поспособствовало упорство знаменитости. Уже со студенческих лет Карпович активно подрабатывала актрисой, соглашаясь на многие, по ее мнению, перспективные проекты. Около 10 лет назад Мирослава начала сотрудничать с режиссером Сергеем Ефимовым. В дуэте им удалось сколотить полноценный творческий коллектив для Московского театра комедии. Именно там актриса сейчас зарабатывает большую часть суммы – один выход на сцену в зависимости от размера зала приносит девушке от 150 до 300 тысяч рублей. Благодаря же роли Маши Васнецовой в «Папиных дочках» актриса смогла накопить на полноценную квартиру в Москве, информирует «Комсомольская правда».

Сейчас об общем имуществе Прилучного и Карпович пока говорить рано, но актер активно спонсирует свою возлюбленную: так, Павел полностью оплатил поездку Мирославы в Ялту вместе с ним и детьми. Появление любовницы на отдыхе стало неожиданностью для Муцениеце: тогда она призналась, что отпускала детей только с папой.