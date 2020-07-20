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«Такие красивые»: Нюша в брюках армейской расцветки запечатлелась со смеющейся дочкой в поезде

Компанию им составил муж певицы — Игорь Сивов.

«Такие красивые»: Нюша в брюках армейской расцветки запечатлелась со смеющейся дочкой в поезде
Нюша. Фото Global look press

Певица Нюша отправилась со своей дочкой Симбой и мужем Игорем Сивовым в путешествие на поезде. Правда, куда они поехали, звезда решила не сообщать своим поклонникам. Тем не менее в личном блоге появилось несколько фото из комфортабельного купе.

На снимке вся семья весело дурачится перед фотокамерой: Нюша показывает язык, папа с наследницей смеются. Анна в пути решила отойти от образа звезды и облачилась в удобную рубаху и спортивные брюки армейской расцветки, годовалую малышку она тоже нарядила в костюмчик пижамного стиля. Игорь Сивов выбрал обычную белую футболку.

Отметим, что для 39-летнего мужчины брак с 29-летней певицей уже не первый. В первых отношениях у бизнесмена родилось двое мальчиков. С ними он поддерживает хорошие отношения, сыновья часто бывают в доме отца и дружелюбно общаются с мачехой.

Нюша. Фото
Нюша. Фото https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

«Такие красивые», «Симбочка такая большая уже», «Какие вы милые», «Всегда так приятно на вас смотреть», — откликнулись на пост Нюши фолловеры.

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