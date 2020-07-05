Будущий доктор: Нюша запечатлела годовалую дочь в очках и белом наряде

Похоже, что годовалая дочь 29-летней певицы Нюши имеет неплохие шансы стать врачом. По крайней мере сейчас Симба с упоением изображает доктора, леча кукол. Кадры с милой игрой наследницы звезда обнародовала в личном блоге.

Девочка, примерив белые одежды и красные очки, напоила своего «посетителя» воображаемыми лекарствами, а также рекомендовала особый режим с правильным питанием. А еще в конце дала доброе напутствие: «Не болейте».

Отметим, что для своего возраста (2 года исполнится только в ноябре) малышка отлично разговаривает и обладает хорошим воображением. Судя по всему, Нюша проводит с наследницей немало времени. Также большое участие в воспитании дочки принимает отец Симбы Игорь Сивов, уже опытный отец.

Для 39-летнего бизнесмена брак с Анной Курочкиной – уже второй. От первого союза у него есть двое сыновей. Прекрасные отношения с ними поддерживает не только мужчина, но и Нюша. Дети часто бывают в гостях у своей мачехи, а Сивов делится в Сети своим семейным опытом.