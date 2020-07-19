«Походу муж фоткал»: в новой фотосессии Ляйсан Утяшева показала себя во всей красе

Ляйсан Утяшева решила поделиться со своими подписчиками в Instagram небольшим кусочком новой фотосессии. Всем известно, что жена знаменитого юмориста Павла Воли строго следит за своей диетой и держит практически идеальную физическую форму, не давай себе поблажек ни на секунду.

В результате гимнастка решила похвастаться своими стройными ногами в образе с мини. На этот раз красотка предпочла изобилие зеленого цвета в блейзере, а максимально короткие шорты продемонстрировали ее ножки во всей красе. В руках Ляйсан сжимала сумочку Dior Bobby.

Однако даже присутствие Утяшевой не смогло сделать фотографию идеальной. Как верно заметили поклонники гимнастки, во всем виноват фотограф, который по какой-то причине решил обрезать часть ног женщины, не дав поподробнее рассмотреть босоножки.