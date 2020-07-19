Бывшая «Мисс мира» была экстренно госпитализирована с коронавирусом

Айшвария Рай знала свой диагноз еще на прошлой неделе, но решила лечиться в домашних условиях.

Звезду Болливуда и одну из самых красивых женщин мира экстренно госпитализировали. Как сообщает издание CNN Айшварию Рай вместе с ее дочкой доставили в больницу Мумбаи. Официальная причина для подобного решения пока не называется, однако на прошлой неделе стало известно, что вся семья Рай заражена коронавирусом.

Напомним, ранее супруг «Мисс мира», Абхишек Баччан вместе со своим отцом также были госпитализированы, однако они заметили, что Айшвария будет лечиться дома, хотя у нее также был положительный результат на CoViD-19.

По данным министерства здравоохранения, в данный момент в Индии зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах, а за весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода.

Айшвария Рай в далеком 1994 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс мира». Актриса и по сей день считается одной из самых прекрасных женщин планеты.