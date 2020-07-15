Иммунитет к коронавирусу передается детям с грудным молоком

Передается ли защита от CoViD-19 от переболевшей матери ребенку с грудным молоком? На этот вопрос журналистам ответила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, антитела к коронавирусу, имеющиеся у мамы, передаются при грудном вскармливании, но их не всегда бывает достаточно для полной защиты организма малыша. Об этом сообщила ТАСС

«Если у мамы есть иммунитет, то она передает его ребенку. Однако этой защиты далеко не всегда хватает, особенно если в помещении находятся кашляющие и чихающие больные», — цитирует специалиста ТАСС.

Руженцева отметила, что не стоит брать младенцев с собой в торговые центры, кафе и другие места, где скапливаются люди, ведь среди посетителей могут быть зараженные.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как родителям защитить ребенка от коронавируса.

Справка Teleprogramma.pro

Руженцова Татьяна Александровна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии, профессор образовательного центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Член Российского научного медицинского общества терапевтов, автор 116 научных публикаций, 2 патентов и 2 авторских свидетельств на изобретения.