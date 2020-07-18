«Но все равно художественно»: Галкин показал, как пострадали цветы в его саду после затяжных дождей

Известный телеведущий и шоумен обожает свой приусадебный участок и лично следит за ним.

О прекрасном саде Максима Галкина в деревне Грязь наслышаны многие. Телеведущий выращивает на огромной территории, опоясывающей роскошный замок, множество самых разнообразных цветов, растений, деревьев. И часто демонстрирует зеленую красоту своим поклонникам в Instagram.

На этот раз артист пожаловался, что после дождей его сад приобрел удручающий вид. Он поделился кадрами цветника, на которых видно, как огромные кусты повалены на землю.

«Хоть выйти немного среди всех этих дождей, посмотреть, что и где. Розы полегли. Травы – не успели, — жалуется муж Пугачевой. И добавляет: «О! но все равно художественно. Будем укреплять вас, розы!».

Супруг Пугачевой обожает гулять по саду, а его дети, шестилетние двойняшки Лиза и Нарри любят резвится на природе.

Кроме того, на своем участке Галкин выращивает и овощи. Не так давно артист собрал первый урожай. Он похвастался перцами, цукини и кабачками, которые тут же пустил в дело – приготовил аппетитные оладьи со сметаной.