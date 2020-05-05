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«У нас целый сад алычи»: Галкин показал цветущие деревья возле своего замка

Артист в самоизоляции наслаждается прогулками в собственном имении.

«У нас целый сад алычи»: Галкин показал цветущие деревья возле своего замка
Максим Галкин. Фото Global look press

Максим Галкин недавно признался, что воспринимает период самоизоляции, как своеобразный отдых на курорте. Не удивительно, ведь у него не только есть собственный замок с бассейном, баней и концертным залом, но и личный сад.

Здесь он отлично проводит время со своими детьми. Гарри, сын Пугачевой и Галкина, кстати, по достоинству оценил сосны, которые посадил возле дома его отец, и научился лазать по ним. Кроме того, мальчик освоил спортивный велосипед, ведь территория их семейных владений позволяет вполне вольготно кататься на железном коне.

В имении Галкина и Пугачевой уже зацвели подснежники, полянки с ними артист называет «островками счастья». Порадовали цветением звездную пару и фруктовые деревья.

Сад Галкина. Фото
Сад Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«У нас целый сад алычи! А запах!» — похвастался Галкин в личном блоге.

В stories Instagram юморист показал несколько красивых раскидистых деревьев возле своего дома.

Сад Галкина. Фото
Сад Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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