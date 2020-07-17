«Какой же он лапочка!»: Алсу показала маленького члена семьи

Певица поделилась совместным снимком с новым питомцем в своем аккаунте в Instagram.

Не так давно сразу несколько знаменитостей обзавелись домашними питомцами. Например, телеведущая Ксения Бородина решила взамен потерявшегося Шантика завести другого пушистика. Она приобрела кота породы мейн-кун, и тут же представила его своим фолловерам.

В то же время Кети Топурия обзавелась новым членом семьи. Она выбрала необычного экзотического питомца, которого тоже продемонстрировала подписчикам. Огромная улитка ахатина дружелюбно обвивала руку своей хозяйки и впечатляла своими размерами.

Вслед за звездными коллегами решила завести друга певица Алсу. Девушка стала хозяйкой малыша породы тедди дог, или микропудель. Кроха терракотового окраса непослушно сидел у новой хозяйки, которая сообщила:

«Знакомьтесь, это мой дружок с незамысловатым именем Гуччи», — подписала снимок Алсу.

«Лапа какой», «Какая прелесть», «Вот это милаха», «Какие вы красивые», «Какая прелесть, любуюсь вами», «Какой же он лапочка!!» — написали в комментариях фолловеры.