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«Еще есть черненькая»: Топурия с дочкой завели огромных улиток

Певица похвасталась новым «другом», который не вмещается на ладони.

«Еще есть черненькая»: Топурия с дочкой завели огромных улиток
КЕТИ ТОПУРИЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Накануне телеведущая Ксения Бородина познакомила свою многомиллионную аудиторию в Instagram с новым членом семьи. Звезда завела огромного кота породы мейн-кун. Ему всего лишь 5 месяцев, и он продолжит расти еще.

Вслед за Бородиной домашним питомцем обзавелись Кети Топурия с дочкой Оливией. Звезда показала в stories огромного моллюска с белым телом, который значительно больше ладошки, и представила его фолловерам:

«Привет, у нас новые друзья!» — демонстрируя ползущую по руке улитку, рассказала Топурия.

улитка Топурии
Новый питомец Топурии и ее дочку — улитка. Фото: instagram.com/keti_one_official/

«Еще есть черненькая!» — радостно сообщила за кадром маленькая Оливия.

Как зовут новых питомцев, звезда не сообщила.

К слову, недавно другая знаменитость демонстрировала своего нового любимца, который у многих обычно вызывает если не содрогание, то равнодушие. Актер Павел Прилучный завел себе домашнюю белую крысу, которую даже взял с собой на самолет. Зовут малыша-путешественника Мистер Крыс.

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