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«Семья на первом месте»: Джиган после примирения с супругой сделал еще одну татуировку

Рэпер решил поступком доказать, что Самойлова поступила правильно, простив его.

«Семья на первом месте»: Джиган после примирения с супругой сделал еще одну татуировку
Рэпер Джиган. Фото: КП/Фролов Михаил

Месяц назад Джиган и Оксана Самойлова должны были встать на путь бракоразводного процесса, но не довелось. Парочка, за жизнью которой следят миллионы поклонников, не явилась на первое заседание, поэтому дело о разводе музыканта и модели прекращено. Позже Самойлова прокомментировала причину несостоявшегося расставания.

Джиган же никак не высказывался по поводу развода, хотя несколько раз уже объяснял, что с ним происходило этой весной. Напомним, многодетный отец на радостях от появления долгожданного сына Давида ушел вразнос настолько, что четыре раза побывал в психбольницах.

И вот, кажется, в семье рэпера снова штиль. Чтобы закрепить ситуацию и доказать жене, что он исправился и остепенился, артист сделал символическую татуировку на ключицах.

«Family First», — гласит надпись, что в переводе означает «семья прежде всего».

В слову, он вымаливал прощение у Самойловой, демонстрируя себя заботливейшим отцом и чутким мужем. Его поведение, фотографии и реплики очень сильно обращали на себя внимание.

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