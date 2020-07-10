«Какой уже взрослый»: Самойлова показала подросшего малыша Давида

Совсем скоро долгожданному наследнику рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, малышу Давиду, исполнится пять месяцев. И многодетная мама уже готовится вводить прикорм сынишке. Возлюбленная музыканта показала, как вырос наследник – она опубликовала фотографию Давида во весь рост.

«Растем не по дням, а по часам! Скоро у нас первый прикорм, жду этого дня как праздника», — написала под фотографией модель.

Давидик на фотографии забавно и осознанно смотрит голубыми глазками в объектив камеры. Малыш заметно подрос и, по убеждениям многих подписчиков инстадивы, становится очень похож на своего папу.

«Маленький Джиганчик», «Прям копия папы», «Дааа видим что он уже большой мальчик», «Джига», «Копия Джиган», «Какой красавчик», «Джиган – 2», «Какой же сладкий кукляш», «Какой же он сладкий», «Какой уже взрослый», — написали в комментариях.

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Среди фолловеров многие отметили, что мальчик очень похож и на свою младшую сестренку, 3-летнюю Майю. Напомним, у Самойловой и Джигана всего четверо детей, из которые трое – дочки. Старшей, Ариеле, уже 9 лет, средняя Лея осенью пойдет в нулевой класс школы.