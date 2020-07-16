«Полина — не модная»: Рогов оценил вкус Гагариной и назвал самых стильных звезд

Гостем для интервью в YouTube-шоу Надежды Стрелец на этот раз стал стилист и телеведущий Александр Рогов. Эксперт поделился своим взглядом на происходящее в современных трендах, а также прошелся по многим знаменитым персонам, прокомментировав их стиль.

К примеру, ведущая попросила гостя назвать модных певиц отечественного шоу-бизнеса, и привела в пример интервью Екатерины Варнавы у Ксении Собчак, где девушки пришли к выводу, что кроме Полины Гагариной на нашей эстраде модниц больше нет, Рогов с этим не согласился:

«Нет, Полина — не модная, — высказался Рогов. — У Полины есть хорошо продуманная стилевая опора для сцены. Это всегда силуэтные платья, потому что у нее прекрасная фигура, плюс, я так понимаю, длительное время она сотрудничала с Александром Тереховым — это прекрасно отшитые на заказ, блестящие, переливающиеся, подчеркивающие талию открывающие ногу, вообще претензий нет. Но это не значит, что она модная».

А вот певицу Елку стилист отметил как модную девушку: «Она с абсолютно своей стилевой серьезной опорой, которую использует, и я не про «шарики» на голове. Она очень чувствует одежду, в последнее время она в оверсайз».

Еще одна признанная фэшн-икона — Рената Литвинова — прекрасно чувствует одежду любого бренда, по мнению стилиста, и по-своему ее подает. Кроме того, телеведущий отметил Светлану Лободу.

«Это абсолютно продуманный, нереальный коммерческий проект. Просто, все на своем месте, это кайф — и визуальный, и музыкальный», — высказался Рогов.

Также фэшн-эксперт назвал в числе модных Елену Темникову и Ольгу Серябкину. А из мужчин отметил стиль Макса Барских, Ивана Дорна, отметив, что украинские знаменитости, в принципе, значительно ярче. «Такое ощущение, что там как будто бы они все такие дерзкие, и им так наплевать на то, что про них скажут. И очень часто это еще такая история про «голь на выдумки хитра». Типа, может быть у них бюджеты не такие большие», — предположил звездный стилист.