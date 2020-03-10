«Это что-то невероятное!»: у Рогова затряслись руки, когда он увидел преображенную героиню

Съемочная группа программы «Рогов в городе» на СТС приехала в Краснодар. Героиней шоу стала олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Марина Шаинова. Девушка вначале впечатлила ведущего программы Александра Рогова своей историей. Ей пришлось закончить карьеру в 2016 году, когда ее лишили второго места на Пекинской Олимпиаде.

«А потом два года я не знала — жила я или нет», — сказала спортсменка.

Стилист решил из спортсменки-пацанки вылепить девочку-принцессу и обратился к местным бьюти-специалистам. Результат его ошеломил. Увидев Марину, он долго не мог произнести ни слова, потом молча отошел в сторону, вернулся и наконец заговорил.

«Ребята, это офигенно! Макияж супер, окрашивание – бомба, стрижка нереальная. Это просто офигенно! Я никогда не обманываю, ребята, браво! Это что-то невероятное!» — сказал Рогов и продемонстрировал свои трясущиеся от волнения руки.

Специалисты по красоте решили, что у спортсменки слишком большая длина волос, которая закрывает ее длинную шею, а также неактуальная челка, прячущая ее красивый лоб и лицо. Поэтому сделали стрижку и укладку волнами. Цвет волос они оставили рыжий, но сделали его более естественным. В макияже акцентировали красоту кожи, а глаза и губы накрасили максимально естественно.

Девушке ее преображение тоже пришлось по вкусу. Она и ее многочисленная родня не сдержали эмоций и всплакнули в конце программы.