«Асмус и Харламов сделали лучше для ребенка»: Лопырева поддержала желание звездных супругов развестись

36-летняя Виктория Лопырева поддержала желание Гарика Харламова и Кристины Асмус развестись. Напомним, стороны объявили о прощании спустя 8 лет совместной жизни. Для аудитории все случившееся стало шоком, ведь о проблемах в семье нельзя было даже и предположить: не так давно Кристина и Гарик обзавелись новым домом, в котором собирались делать ремонт.

Асмус и Харламов стали четвертой парой, которая приняла решение о расставании. Ранее о желании развода говорили Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Оксана Самойлова и Джиган, а также Агата Муцениеце и Павел Прилучный. В прямом эфире для Cosmo Лопырева подметила: Кристина и Гарик приняли абсолютно верное решение, потому что теперь перед ними открылись новые, более удачные дороги.

«Да, жалко, они оба классные ребята. Но что, если они стали счастливее? Мы же не знаем причин развода. Если два осознанных человека приняли такое решение, значит, они сделали лучше для всех: и для себя, и для своего ребенка, который не будет расти в негативных эмоциях», — объяснила свою позицию Лопырева.

Сама Вика неоднократно повторяла: если ей с Игорем Булатовым предстоит развестись, то удерживать мужчину она не будет. Лопырева уверена: женщина запросто может быть счастливой и без присутствия второй половинки. Модель считает, что если чувства у одной из сторон проходят, значит, так тому и быть — бороться со стихией все же не стоит.