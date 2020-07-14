«В душе я — Маугли»: Лопырева вспомнила, как ей удалось выжить на съемках «Последнего героя»

Модель Виктория Лопырева в Instagram вспомнила свое участие в проекте «Последний герой». В течение 23-х дней она находилась на необитаемом острове. Как отметила звезда, участвовать она согласилась, потому что обожает приключения и авантюры.

«В душе я — Маугли. Ничего не доставляет мне большего удовольствия, чем ходить босиком и плавать в море. Помните фильм о Робинзоне Крузо? Я так же могу сидеть и смотреть на море, как будто там показывают самый интересный фильм». Виктория Лопырева

Как сказала звезда, провести 23 дня без удобств и вещей первой необходимости – удовольствие, безусловно, сомнительное. По ее словам, никто их вкусно на острове не кормил. Она опровергла версию, что вместо деревянного бунгало жила в пятизвездочном отеле. Все, по ее мнению, было по-честному и куда не так красиво, как показывали зрителю на телевизионной картинке.

Напомним, что Виктория Лопырева в 2008 году участвовала в «Последнем герое». Во время шоу ей приписывали роман с шофером-дальнобойщиком Андреем Резником. Сама она в те годы утверждала, что это всего лишь слухи и они просто друзья.