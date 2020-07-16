«Скачут безголосые и бездумные обезьяны»: Маша Распутина оценила современный шоу-бизнес

56-летняя певица Маша Распутина период самоизоляции провела в кругу семьи в своем загородном особняке. Звезда регулярно делилась новостями со своими поклонниками в микроблоге в Instagram, рассказывая, как коротает будни. Например, артистка активно тренировалась, занималась бегом и продолжает это делать.

Чтобы чувствовать себя прекрасно и телом, и душой, Распутина следит за питанием, а ее второй супруг, бизнесмен Виктор Захаров, чтобы соответствовать своей энергичной возлюбленной, похудел и тоже следит за своей формой.

«Стал просто атлетом!» — признает исполнительница.

Кроме того, в изоляции Распутина смотрела турецкие сериалы и индийские фильмы. Артистка подчеркивает: российское кино она не смотрит уже лет двадцать. Она глубоко убеждена, что современная культура находится в упадке. Как и отечественный шоу-бизнес. Здесь певица не стала выбирать выражения.

«Скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь», » высказалась Распутина в интервью порталу «Собеседник.ру».

Кстати, насчет коронавируса Распутина тоже имеет собственное мнение. Звезда призналась, что во время карантина посвятила себя изучению исследований и высказываний ученых. И глубоко убеждена, что инфекция была разработана в лабораторных условиях военными.