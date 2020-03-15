«За дверную ручку не возьмусь, пока не протру спиртом»: Распутина призналась в брезгливости

Певица Маша Распутина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что она очень брезгливый человек. Все окружающие к этому уже давно привыкли и не удивляются.

«Могу про себя сказать, что я — сумасшедшая чистоплотная. Даже если муж ко мне подходит, то я прошу для начала его помыть руки, а только потом прикасаться ко мне. За дверную ручку не возьмусь пока не протру спиртом. Или перекисью водорода». Маша Распутина

Звезда отметила, что старается каждое утро пить сок лимона и есть чеснок. Так она поддерживает себя в тонусе и прекрасно себя чувствует.

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«Мои горничные за 20 лет, что находятся около меня, уже давно приучены ко всему. Протирают каждый день ручки, мобильники», — заявила Маша Распутина.

Отметим, что темой программы стал коронавирус, который все активнее распространяется по миру. На данный момент в мире зарегистрировано 162 505 случаев. 6 068 смертей, 75 968 человек выздоровели.