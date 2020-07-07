Канье Уэст и сестра Ким Кардашян получили несколько миллионов долларов от Дональда Трампа

Модная компания Канье Уэста получила многомиллионные кредиты от федерального правительства в рамках пакета стимулирующих мер администрации президента США Дональда Трампа. Общая сумма составила несколько миллионов долларов. Деньги предназначены для оказания помощи малому и среднему бизнесу.

После усиления давления на раскрытие того, какие предприятия получили кредиты через программу защиты зарплаты, установленную законом Трампа, администрация малого бизнеса министерства финансов США опубликовала публичные отчеты, в которых перечислены все кредиты.

Американский джинсовый бренд Khloe Kardashian, которым сестра Ким Кардашян, Хлоя, владеет совместно с Эммой Греде, также подал заявку на кредит. Компания должна была получить до 2 миллионов долларов, однако она получила чуть более миллиона, сообщает издание People. Кроме того, 57 рабочих мест были сохранены с помощью кредита. Ни Кардашян, ни Греде не получали зарплату с тех пор, как началась пандемия коронавируса.