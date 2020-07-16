«Мое сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимую собаку

Актер просит о помощи и страдает от потери любимца.

Голливудский актер Орландо Блум потерял своего пса по кличке Могучий где-то в Монтесито, в штате Калифорния.

В минувшую среду, 15 июля, актер сообщил в своем личном аккаунте в Instagram, что его собака пропала. Артист рассказал своим подписчикам, что ошейник пса слегка сколот и на нем есть номер телефона для звонка. Также Блум отметил, что подарит щедрое вознаграждение тому, кто поможет спасти собаку.

«Пожалуйста, присылайте только реальную информацию. Мое сердце уже разбито, поэтому, пожалуйста, не добавляйте свои оскорбления к моей травме», — заявил актер.

Блум завел пса по кличке Могучий в 2017 году, когда он был в разлуке с теперь уже невестой, Кэти Перри, которая в настоящее время ожидает рождения своего первого ребенка.