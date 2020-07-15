«Это модно?»: Барановская вслед за Михалковой и Светлаковым отправилась в отпуск на Алтай

Юлия Барановская вместе с тремя детьми от Андрея Аршавина решила провести свой отпуск на Алтае. Ранее в этой же Республике засветились: Юлия Михалкова, Сергей Светлаков, Александр Гудков, Михаил Галустян, Илана Юрьева, Никита Ефремов и Мария Ивакова.

Юлия Михалкова побывала здесь во второй раз и заметила, что вместных горах, кроме чистоты и красоты природы, можно получить отличный сервис. Девушка не побоялась придаться небольшому чревоугодию, пробуя блюда из местных продуктов. По ее мнению, Мальдивы в подметки не годятся Алтаю.

Возможно Барановская прислушалась к высказываниям своих коллег и тоже отправилась всем семейством в горы. Начала свое путешествие звезда с Телецкого озера. Его огромная гладь воды всегда производит сильное впечатление на людей, которые впервые ее видят.

«Юля, мы так рады, что вы к нам приехали», «Это модно? Зачастили звезды к нам», «Тоже хотим на Алтай», «Алтай всегда удивляет», — отреагировали фолловеры на появление Юлии в Республике.

Фотоотчет Юлии Барановской об отдыхе на Алтае можно посмотреть здесь.