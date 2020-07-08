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Звездный гость

«Мальдивы рядом не стояли»: Юлия Михалкова отправилась на отдых в сибирскую тайгу

Экс-участница «Уральских пельменей» утверждает, что на Алтае лучше, чем на курорте.

«Мальдивы рядом не стояли»: Юлия Михалкова отправилась на отдых в сибирскую тайгу
Юлия Михалкова. Фото Алексея Булатова. КП.

Юлия Михалкова поддержала звездный тренд на отдых в родном отечестве. Правда она не стала, как Эвелина Бледанс или Сергей Лазарев спешить на черноморское побережье, а улетела в Сибирь.

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» остановила свой выбор на Республике Алтай. К слову, здесь же сейчас отдыхают Сергей Светлаков, Никита Ефремов и Мария Ивакова. Также в местных заповедных местах планировала побывать и Ксения Собчак.

Алтайские горы, реки и водопады немало впечатлили хрупкую артистку

«Ваши Мальдивы и Альпы рядом не стояли с нашим Алтаем. Я там была и знаю, о чем говорю», — уверенно заявила она.

Для нее было приятным открытием, что здесь можно сочетать экстрим с полным релаксом, комфортным отдыхом.

«Алтай возбуждает… страстный аппетит! Съездила на Алтай и поняла: это рай для гурманов. Лесные ягоды и целебные травы, нежная рыбка, пряная дичь, грибы и сытное мясо», — также заметила она в личном блоге.

 

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