«Мальдивы рядом не стояли»: Юлия Михалкова отправилась на отдых в сибирскую тайгу

Юлия Михалкова поддержала звездный тренд на отдых в родном отечестве. Правда она не стала, как Эвелина Бледанс или Сергей Лазарев спешить на черноморское побережье, а улетела в Сибирь.
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» остановила свой выбор на Республике Алтай. К слову, здесь же сейчас отдыхают Сергей Светлаков, Никита Ефремов и Мария Ивакова. Также в местных заповедных местах планировала побывать и Ксения Собчак.
Алтайские горы, реки и водопады немало впечатлили хрупкую артистку
«Ваши Мальдивы и Альпы рядом не стояли с нашим Алтаем. Я там была и знаю, о чем говорю», — уверенно заявила она.
Для нее было приятным открытием, что здесь можно сочетать экстрим с полным релаксом, комфортным отдыхом.
«Алтай возбуждает… страстный аппетит! Съездила на Алтай и поняла: это рай для гурманов. Лесные ягоды и целебные травы, нежная рыбка, пряная дичь, грибы и сытное мясо», — также заметила она в личном блоге.