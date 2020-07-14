«Пришли мои»: Брежнева пополнила обувной гардероб обновкой

Пока Ксения Бородина, Юлия Михалкова, Алена Краснова и многие многие другие знаменитости скупают стеганые мюли Bottega Veneta и хвастаются ими, Вера Брежнева не спешит заполучить хитовую пару.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» переключила внимание на другой тренд – спортивный. Певица приобрела известные кроссовки от Канье Уэста в коллаборации с мировым брендом — Yeezy Boost.
Вера Брежнева поспешила продемонстрировать обновку в своем Инстаграм-аккаунте. Девушка остановила свой выбор на одной из классических моделей кроссовок в белом цвете.
«Пришли мои», — похвасталась в stories Брежнева.
Она уже примерила обновку и прогулялась в ней по травке.
К слову, имидж-стилист Анастасия Пахолкова отмечает, что при всей острой актуальности, модель yeezy boost достаточно нейтральна и, скорее всего, не скоро потеряет актуальность, как, например, предыдущий обувной хит ugly shoes.