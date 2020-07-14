Акцент на ноги: Орбакайте в черных шортах и облегающих сапогах на шнуровке подчеркнула стройные голени

Кристина Орбакайте живет вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией Земцовой в Майами. Карантин из-за коронавируса они соблюдали на все 100% — находились дома и не посещали общественные места. Когда же режим в Америке ослабили, дочь Пугачевой вместе с близкими поспешила насладиться предоставленной свободой.

Первое, что сделала звезда – совершила водную прогулку с наследницей на яхте и прогулялась по пляжу.

«Мы с Клавочкой – дети морского побережья, правда, разных стран. Для меня это всегда место силы!» — объяснила она.

При этом певица заявила, что в общественных местах она до сих пор появляется в защитной маске.

Теперь же Кристина решила себя побаловать фотосессией вместе с дочкой. Орбакайте предстала в двух впечатляющих образах: в тотальном черном луке и загадочном оранжевом с красной широкополой шляпой. В первом случае акцент был сделан на ноги, во втором – на лицо, обрамленное внушительным головным убором. Клавдия появилась перед объективами в романтичном белом платье бэби-долл.