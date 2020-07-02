«Не ожидала такой бурной реакции»: Орбакайте обратилась к хейтерам, затравившим ее за маску

Кристина Орбакайте запечатлелась в защитной маске, обнародовав фото в личном блоге. Реакция получилась неожиданной для певицы – ее атаковали хейтеры, обвиняющие во всех смертных грехах. В основном публика решила, что дочь Примадонны стала носить маску ради рекламы, а кто-то и вовсе заговорил о ее бесполезности.

«Только не это! Идет дебилизация общества, друзья!», «Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно», «Снимай маску, все закончилось! Она Вас не спасет!», «Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», — вот несколько комментариев из блога звезды. И они одни их самых мягких, что оставили хейтеры.

Возмущенная Орбакайте не стала молчать и обратилась к комментаторам в видеообращении. «Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции», — призналась она. По словам артистки, никаких корыстных целей, надевая маску, она не имеет. Единственное ее желание – это защитить себя от коронавируса. Как сказала Кристина, ей так гораздо спокойнее.

Внимание! О том, как защитить себя от вируса, инфекции и различных заболеваний просим узнавать у специалистов. Ориентироваться исключительно на звезд мы не советуем.