Ная Ривера, пропавшая на озере в Калифорнии, найдена мертвой

Тело актрисы обнаружили в воде. Полиция считает, что это был несчастный случай.

Ная Ривера, наиболее известная своей ролью Сантаны Лопес в популярном сериале «Хор» студии Fox, официально признана погибшей. На момент смерти ей было 33 года, сообщает издание Variety.

Тело актрисы было найдено в озере Пиру в округе Вентура, штате Калифорния. Офис шерифа округа Вентура подтвердил это на пресс-конференции в понедельник, 13 июля. Шериф Билл Аюб заявил, что никаких признаков самоубийства или убийства не обнаружено.

История началась еще 8 июля, после того, как 4-летний сын Риверы был найден один, плавающий в арендованной лодке. Поисково-спасательная операция продолжалась еще пять дней в условиях низкой видимости и многочисленных препятствий на дне озера.