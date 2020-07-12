«Загорелые и счастливые»: Нетребко в сарафане с цветочным принтом и рюшами прогулялась с сестрой по Бодруму

Еще недавно многие звезды гадали – состоится ли их пляжный отдых за рубежом, как, наконец, мечты многих селебрити начинают становиться реальностью. Например, у Анны Нетребко: оперная певица три месяца провела на карантине в Вене и переделала все свои домашние дела, а теперь отдыхает на белоснежных песчаных пляжах турецкого Бодрума.

больше по теме «Сказка!»: загорелая Нетребко устроила фотосессию на белоснежном песчаном пляже Звезда современной оперы улетела отдыхать на турецкий курорт Бодрум.

Нетребко улетела на отдых вместе с мужем и сыном, а также своей сестрой. Звезда уже успела похвастаться своим невероятным загаром, позируя на белом песке, а теперь отправилась на прогулку по городу. Там она посетила турецкий базар, впечатлившись местной керамической посудой, прогулялась вдоль узких улочек Бодрума, побывала на пристани, а вечер завершила ужином на берегу Эгейского моря.

«Бодрум» — подписала серию своих фотозарисовок Анна Нетребко.

Для прогулки звезда облачилась в легкий сарафан со спущенными плечами и с цветочным принтом. Украсили одеяние и рюши в зоне декольте и на юбке. Сестра Анны Наталья облачилась в яркое платье миди с открытой спиной. Поклонники не смогли сдержаться и не обратить внимание на двух красавиц.

«Какие же вы все красивые, позитивные», «Красавицы», «Модницы», «Ваша сестра тоже очень красива», «Анна, какие у Вас красивые ноги. А этот загар очень Вам идет. Вообще Вы с сестрой очень красивые, такие яркие», «Загорелые и счастливые» — искупали в комплиментах сестер поклонники.