Стилист Аллы Пугачевой восхитился знойным образом Анны Нетребко на пляже Бодрума

Анна Нетребко отдыхает в элитном отеле Бодрума вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Компанию семье составила родная сестра оперной дивы Наталья. Всего за неделю артистка приобрела великолепный загар и заметно похорошела.

Певица поведала, что ультрафиолет быстро преображает ее кожу, и от этого она становится необычайно красивой. Прекрасно зная эту особенность российская звезда с удовольствием демонстрирует свои внешние преображения в личном блоге. При этом Анна следит за трендами сезона, в числе которых – одежда желтых оттенков.

Недавно она засветилась на местных старинных мельницах в комплекте в лимонных тонах, последовав совету Александра Васильева. И вот на пляже с белоснежным песком она запечатлелась в восхитительном солнечном образе с ярко-желтой туникой. Шикарной кожей шоколадного тона, стройными ногами и, конечно, сочетанием оттенков пляжного наряда восхитились не только обычные фолловеры, но и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев. Сделал он это с помощью функции «лайк» в Instagram.

Напомним, Примадонна и известный дизайнер одежды знакомы с 1988 года. Народная артистка не только заказывает у него наряды, но и общается в частной жизни. Они вместе посещают светские мероприятия и даже ходят друг к другу в гости.