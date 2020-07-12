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Стилист Аллы Пугачевой восхитился знойным образом Анны Нетребко на пляже Бодрума

Звезда вновь предпочла желтые оттенки.

Стилист Аллы Пугачевой восхитился знойным образом Анны Нетребко на пляже Бодрума
Анна Нетребко. Фото Global look press.

Анна Нетребко отдыхает в элитном отеле Бодрума вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Компанию семье составила родная сестра оперной дивы Наталья. Всего за неделю артистка приобрела великолепный загар и заметно похорошела.

Певица поведала, что ультрафиолет быстро преображает ее кожу, и от этого она становится необычайно красивой. Прекрасно зная эту особенность российская звезда с удовольствием демонстрирует свои внешние преображения в личном блоге. При этом Анна следит за трендами сезона, в числе которых – одежда желтых оттенков.

Недавно она засветилась на местных старинных мельницах в комплекте в лимонных тонах, последовав совету Александра Васильева. И вот на пляже с белоснежным песком она запечатлелась в восхитительном солнечном образе с ярко-желтой туникой. Шикарной кожей шоколадного тона, стройными ногами и, конечно, сочетанием оттенков пляжного наряда восхитились не только обычные фолловеры, но и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев. Сделал он это с помощью функции «лайк» в Instagram.

Нетребко. Фото
Фото https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Напомним, Примадонна и известный дизайнер одежды знакомы с 1988 года. Народная артистка не только заказывает у него наряды, но и общается в частной жизни. Они вместе посещают светские мероприятия и даже ходят друг к другу в гости.

Алла ПугачеваАнна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовАнна Нетребко последние новостиИгорь Гуляев

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Алла ПугачеваАнна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовАнна Нетребко последние новостиИгорь Гуляев
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