«Я просто сижу»: Лиза Галкина в джинсах-трубах и белой футболке пошутила над папой, прикинувшись лягушкой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой не скучала в самоизоляции – будни звезд скрашивали подросшие двойняшки Лиза и Гарри, которым в этом году исполнится по 7 лет. Юные наследники радуют родителей своих родителей не только успехами в развитии, изучая несколько иностранных языков, игру на музыкальных инструментах, но и забавляют добрыми шутками.

Например, Максим Галкин запечатлел малышку Лизу за забавным занятием. Дочка Пугачевой под аккомпанемент детской музыкальной игрушки, показала, как умеет квакать. Прикинувшись лягушкой, девочка попыталась пошутить над папой.

«Папа, я умею говорить по-лягушачьи, — начала «квакать» малышка, а на вопрос папы, как это она делает, ответила: «Я не делаю ничего, просто сижу».

За спиной маленькая шутница спрятала от папы музыкальную игрушку, которая издавала кваканье.

Девочка для игры с отцом выбрала джинсы-трубы и белую футболку. К слову, малышка любит наряжаться и с малых лет растет настоящей модницей. Например, однажды она устроила дома показ мод, дефилируя в маминых нарядах.