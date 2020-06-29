«Так делают все дети»: Лиза Галкина облачилась в мамин домашний халат с воланами

Многие привыкли думать, что дети звезд – избалованные отпрыски, которых сложно удивить. Наверное, отчасти так и есть, но далеко не всегда. К примеру, наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, в принципе, больше напоминают обычных малышей из советского прошлого, нежели будущих представителей «золотой молодежи».

Дело в том, что артисты изначально решили воспитывать своих наследников, следуя старым добрым традициям. Они практически не пользуются гаджетами, а все свое свободное время проводят в обычных играх дома и во дворе, много читают и общаются друг с другом.

Недавно Лиза устроила для своих мамы и папы импровизированный показ мод, примеряя вещи, как из своего гардероба, так и из шкафа собственной родительницы. Не забыла шестилетняя «модель» и про мамин халат с воланами, которые очень актуальны в этом сезоне, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале. «Японская императрица», — представила она свой наряд.

Между тем поклонники звездной семьи вспомнили, что сами когда-то точно так же развлекались в детстве.

«Аааа, какая прелесть! Так делают все дети», «Ой, а мы тоже с сестрой моду показывали дома», «Помню, как только мама уходила на работу, я тоже доставала ее халат из шкафа и туфли на каблуках и красовалась перед зеркалом», — обсудили фолловеры Лизу в мамином домашнем одеянии.