«Почему так мало лайков и просмотров»: Медведева пожаловалась на собственных подписчиков

Звезда Comedy Woman объяснила, что из-за двух беременностей перестала заниматься своей страничкой в Instagram.

Звезда Comedy Woman пожаловалась на небольшое количество лайков на своей странице. В Instagram Наталья опубликовала пост с просьбой помочь вернуть ей активность поклонников, которую она потеряла из-за беременности. Звезда рассказала, что в момент ухода за детьми совсем забывала вести свой аккаунт.

Наталья отметила, что никогда не «накручивала» подписчиков и не платила за раскрутку. Цифра подписчиков, которая есть у Медведевой на данный момент, сформировалась еще шесть лет назад. Звезда предположила, что половина из ее поклонников просто забыли про нее.

«Конечно я лет 5 последние и сама была не так уж и активна … беременная и с детьми. Еще надо как-то спрятав живот или маленькие моськи, сфотаться! Но все равно! Как так? Иногда по 2000 лайков… из 675 тысяч подписчиков! Я так хочу разобраться в чем дело», — написала расстроенная звезда. больше по теме «Это не момент измены»: Варнава призналась, что рассталась с гражданским мужем Екатерина утверждает, что сохранила с Константином Мякиньковым хорошие отношения.

Те поклонники, что не бросили Наталью, поделились со звездой советом, как поднять былую популярность в Сети.