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Пакет на голову и в машину: в центре Москвы «похитили» Бузову

Видео с места преступления появилось в Сети.

Пакет на голову и в машину: в центре Москвы «похитили» Бузову
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Накануне вечером в центре Москвы произошло похищение телеведущей, певицы Ольги Бузовой. Судя по кадрам, звезда в паре со знакомым прогуливались в сумерках, когда на них внезапно напали неизвестные. Парень пытался защитить спутницу, но его отбросили в сторону, Бузовой накинули пакет на голову и затолкали в машину. Происходящее запечатлели на видео двое парней в машине, они стали свидетелями происшествия и поспешили прийти на помощь.

К слову, девушки не было в Сети более 10 часов, что довольно редко для инстадивы. Неактивен в соцсети и ее бойфренд. Для блогера Давида Манукяна такое тоже редкость.

Между тем пользователи обвиняют саму Бузову в этом «происшествии», называя все это постановкой и очередной съемкой вайна для соцсетей. Ведь в последнее время девушка очень активно снимает ролики.

К слову, подобные шутки — если это на самом деле розыгрыш — кажутся совсем неуместными в свете того, что в тот же вечер на юго-востоке Москвы избили и ограбили молодую девушку. 22-летняя пострадавшая лишилась сумки с деньгами, телефона и ноутбука, ущерб составил почти 2,5 миллиона рублей, сообщают «Известия».

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