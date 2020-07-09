Папина дочка: Прилучный научил четырехлетнюю Мию плавать

Уже неделю в Сети обсуждают новый роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Артистов еще в июне заметили вместе на шопинге. А в июле звезда «Мажора», по слухам, отправился с актрисой «Папиных дочек» в совместный отпуск, взяв с собой детей от Агаты Муцениеце.

Прилучный регулярно снимает для соцсетей морские приключения, а также своих наследников. На этот раз актер поспешил похвастаться новым достижением дочурки – 4-летняя Мия научилась плавать:

«У меня есть хорошие новости! Мы наконец научились с Миюхой плавать! Тимон-то умел давно, и вот Миюня научилась. Пойдем в заплыв?» — обратился Прилучный к дочурке.

Довольная девочка в спасательном жилете с нетерпением звала отца покупаться.

Кстати, ранее мы писали о том, что Прилучный отказался комментировать свои отношения с Карпович, написав, что ему не нравится, что в его личную жизнь вторгаются посторонние. А звезда «Папиных дочек» порадовалась повышенному вниманию к ее персоне и похвасталась, что количество фолловеров в ее аккаунте серьезно увеличилось на волне слухов. Но про Прилучного ни слова не проронила.