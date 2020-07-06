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Звездный гость

«В моей жизни давно начался новый этап»: Прилучный отреагировал на слухи о романе с Карпович

Как отметил актер, ему не нравится выносить личные отношения на публику.

«В моей жизни давно начался новый этап»: Прилучный отреагировал на слухи о романе с Карпович
Прилучный попросил не лезть в его личную жизнь/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в Instagram ответил на слухи о романе с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Многие поклонники актера уверены, что он вместе с новой любовью отдыхает сейчас в Крыму.

Комментарий Прилучного. Фото
Прилучный отреагировал на слухи о новом романе/https://www.instagram.com/bugevuge/

Как отметил Прилучный, ему никогда не нравилось обсуждение личной жизни. Он попросил всех подписчиков «перестать внедряться в его пространство».

«В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие».

Павел Прилучный

Как добавил актер, он не собирается фотографироваться с незнакомыми людьми в общественных местах. Для подобных кадров есть модели. На своей страничке в будущем он собирается только рассказывать о своей профессии, детях и путешествиях.

Напомним, что Павел Прилучный не так давно развелся со своей супругой — актрисой Агатой Муцениеце. У них двое совместных детей. Поклонники Прилучного считают, что он уже давно не одинок. Причем, по одной из версий, именно Мирослава Карпович разрушила брак звезд.

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