«В моей жизни давно начался новый этап»: Прилучный отреагировал на слухи о романе с Карпович

Как отметил актер, ему не нравится выносить личные отношения на публику.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный в Instagram ответил на слухи о романе с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Многие поклонники актера уверены, что он вместе с новой любовью отдыхает сейчас в Крыму.

Как отметил Прилучный, ему никогда не нравилось обсуждение личной жизни. Он попросил всех подписчиков «перестать внедряться в его пространство».

«В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней ваше прямое участие».

Павел Прилучный

Как добавил актер, он не собирается фотографироваться с незнакомыми людьми в общественных местах. Для подобных кадров есть модели. На своей страничке в будущем он собирается только рассказывать о своей профессии, детях и путешествиях.

Напомним, что Павел Прилучный не так давно развелся со своей супругой — актрисой Агатой Муцениеце. У них двое совместных детей. Поклонники Прилучного считают, что он уже давно не одинок. Причем, по одной из версий, именно Мирослава Карпович разрушила брак звезд.