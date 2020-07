Семья Билли Айлиш хотела отвезти ее к психиатру из-за любви к Джастину Биберу

Многим поклонникам Билли Айлиш известно о ее страстном увлечении Джастином Бибером. Однако мама певицы, Мэгги О’Коннел, в подкасте me & dad radio заявила, что веселого в этом мало, девушку даже думали отправить на психиатрическое лечение.

Женщина призналась, что она вместе с отцом Билли какое-то время всерьез думала о том, чтобы отвезти дочь к психологу и долго разговаривать о ее зависимости. Дело в том, что Айлиш всерьез переживала из-за проблем певца настолько сильно, что практически физически чувствовала боль. При этом сама Билли осталась не в восторге от того, что эту историю вынесли на свет и считает ее довольно унизительной.

Мэгги О’Коннел вспомнила, что ее дочь частенько плакала во время прослушивания композиции As Long As You Love Me. Сейчас звезды дружат и даже записали совместный трек.