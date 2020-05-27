«Не моя ответственность»: Билли Айлиш разделась на видео, чтобы донести важную мысль

Популярная американская певица Билли Айлиш опубликовала в YouTube коротенький фильм, посвященный ее телу. На ролике 18-летняя артистка медленно раздевается, стоя в темноте. Когда на ней остается один бюстгальтер, девушка погружается в темную воду. Но суть видео не в обнаженке, а в популярной в нынешнее время теме противостояния бодишеймингу — осуждению людей за их несоответствие стандартам красоты. Ряд известных моделей поддержали это движение, выложив в Instagram фотографии своего целлюлита.

За кадром ролика звучит голос Билли, она говорит о том, что кому-то нравится ее одежда, а кто-то ее осуждает. То же самое и с внешностью. Но певица заявляет, что, если бы она обращала внимание на мнение других людей, то просто не смогла бы двигаться дальше.

«Ваше мнение обо мне — не моя ответственность», — говорит в конце Айлиш.

Добавим, что это видео певица нередко включала на своих концертах, чтобы донести до поклонников мысль о том, что не стоит судить друг друга по внешности. Но сейчас, во время пандемии коронавируса, когда артисты не выступают в живую, звезда, очевидно, решила пойти более коротким путем и поделиться философским роликом сразу со всеми. За 10 часов его посмотрели 3 миллиона раз.