«Что я вижу?»: Кудрявцева посмеялась над отжигающим под музыку мужем

Известная теледива Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, и их пара считается одной из самых прочных и счастливых. В браке влюбленные воспитывают малышку Машу, которой в этом году исполнится два годика. Накануне телеведущая с мужем отметили восьмилетие со дня знакомства. Первый шаг тогда сделал Макаров, подойдя в кафе к столику Кудрявцевой и представившись. С тех пор пара неразлучна.

За их отношениями наблюдают десятки тысяч фанатов и радуются за них. В stories своего Instagram Кудрявцева показала мужа с другой стороны — валяющим дурака, поющим и отжигающим под любимые хиты.

«Ровно 8 лет назад мы познакомились, — написала Кудрявцева, — и что теперь я вижу?»

За рулем авто Макаров пустился в «пляс», и телеведущая посмеялась над любимым.

К слову, супруг моложе своей половинки на 16 лет, но ни его, ни ее это не смущает. Кудрявцева с юмором относится к этой разнице в возрасте. А еще в свои 49 лет телеведущая является мамой 30-летнего сына Жана Ленюка от первого брака и бабушкой двухлетнего малыша Льва, которого впервые показала поклонникам на отдыхе.