Мамина умница: Кудрявцева показала, как малышка Маша учит цвета

Не так давно Лера Кудрявцева с полуторагодовалой малышкой Машей отдыхали на Черном море. Телезвезда выбрала один из популярных курортов этого года сразу же, как только открыли рейсы. Две недели мама с дочкой отдыхали и радовались солнечным дням. К ним присоединились и родственники — приехал 30-летний сын Леры Жан Ленюк с семьей, и звезда впервые показала, как выглядит ее двухлетний внук Лев.

По возвращении в Москву у маленькой Маши возобновились развивающие занятия. Мама показала, как у девочки проходит изучение цветов. В stories Кудрявцева поделилась успехами своей малышки — кроха правильно определила почти все цвета, а их почти полтора десятка!

На своей страничке педагог Маши рассказала, что уже умеет девочка. Малышка стала посещать развивашки в сентябре прошлого года, когда ей было 10 месяцев. За это время кроха многому научилась.