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Мамина умница: Кудрявцева показала, как малышка Маша учит цвета

Наследница телеведущей и хоккеиста Игоря Макарова снова начала посещать развивающие занятия.

Мамина умница: Кудрявцева показала, как малышка Маша учит цвета
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Не так давно Лера Кудрявцева с полуторагодовалой малышкой Машей отдыхали на Черном море. Телезвезда выбрала один из популярных курортов этого года сразу же, как только открыли рейсы. Две недели мама с дочкой отдыхали и радовались солнечным дням. К ним присоединились и родственники — приехал 30-летний сын Леры Жан Ленюк с семьей, и звезда впервые показала, как выглядит ее двухлетний внук Лев.

По возвращении в Москву у маленькой Маши возобновились развивающие занятия. Мама показала, как у девочки проходит изучение цветов. В stories Кудрявцева поделилась успехами своей малышки — кроха правильно определила почти все цвета, а их почти полтора десятка!

Маша Макарова
Маша Макарова, дочь Леры Кудрявцевой. Фото: instagram.com/leratv/

На своей страничке педагог Маши рассказала, что уже умеет девочка. Малышка стала посещать развивашки в сентябре прошлого года, когда ей было 10 месяцев. За это время кроха многому научилась.

«Начинали с развития мелкой моторики, тяни, нажимай, хватай, а сейчас уже в нашем арсенале цвета, фигуры, члены семьи, увеличиваем словарный запас, работает логика», — отчиталась педагог.

дочь Кудрявцевой с педагогом
Дочь Кудрявцевой Маша с педагогом. Фото: instagram.com/leno4ka_kulikova/

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