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«Памятники Конфедерации должны быть разрушены»: Джастин Тимберлейк поддержал протестующих в США

Певец считает, что многие памятники культуры должны быть уничтожены или убраны подальше.

«Памятники Конфедерации должны быть разрушены»: Джастин Тимберлейк поддержал протестующих в США
Джастин Тимберлейк. Фото: globallookpress

Протесты в США продолжаются, смерть Джорджа Флойда заставила многих людей выйти на улицы и заявить о правах темнокожих людей. К сожалению, эти заявления чаще всего заканчиваются мародерством, а в редких случаях дело доходит и до убийств. Протестующие также продолжают уничтожать архитектурные памятники, больше всего достается изображениям представителей  Конфедерации.

Известный артист Джастин Тимберлейк решил проявить свою поддержку, но не жителям Америки, которые в страхе заперлись по домам в ожидании, когда этот ужас закончится, нет, певец поддержал протестующих, сообщает издание Deadline.

Актер и лауреат премии «Оскар» в своих социальных сетях выступил за удаление бюста генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста из Капитолия штата Теннесси.

«Когда мы протестуем против расизма в Америке, люди думают, что мы протестуем против самой Америки. И почему реакция именно такая? Потому что Америка была построена людьми, которые верили в расизм и извлекали из него выгоду. Все просто и понятно. Если мы планируем двигаться вперед, эти памятники Конфедерации должны быть разрушены» — заявил Тимберлейк.

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