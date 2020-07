«Памятники Конфедерации должны быть разрушены»: Джастин Тимберлейк поддержал протестующих в США

Протесты в США продолжаются, смерть Джорджа Флойда заставила многих людей выйти на улицы и заявить о правах темнокожих людей. К сожалению, эти заявления чаще всего заканчиваются мародерством, а в редких случаях дело доходит и до убийств. Протестующие также продолжают уничтожать архитектурные памятники, больше всего достается изображениям представителей Конфедерации.

Известный артист Джастин Тимберлейк решил проявить свою поддержку, но не жителям Америки, которые в страхе заперлись по домам в ожидании, когда этот ужас закончится, нет, певец поддержал протестующих, сообщает издание Deadline.

Актер и лауреат премии «Оскар» в своих социальных сетях выступил за удаление бюста генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста из Капитолия штата Теннесси.

When we protest racism in America, people think we are protesting America itself. Why is that the reaction? Because America was built by men who believed in and benefitted from racism. Plain and simple.

If we plan to move forward, these confederate monuments must come down. https://t.co/j2IgZ8Nr7D

— Justin Timberlake (@jtimberlake) July 6, 2020