«Место силы»: Орбакайте в полосатом пончо запечатлелась на фоне океана с подросшей дочкой

49-летняя Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым уже много лет живут на две страны: в России и в Америке. В Майами в 2012 году у них родилась дочурка Клавдия. В США у наследницы Примадонны своя уютная квартира на побережье Атлантического океана. Эта весна порушила планы Орбакайте побывать в гостях у мамы, а потому с днем рождения она поздравила Примадонну дистанционно – опубликовав в Instagram теплые видеопожелания.

С наступлением пляжного сезона семья Орбакайте стала регулярно бывать на пляже. В новой публикации возлюбленная Михаила Земцова предстала с дочкой Клавой на фоне морского пейзажа. Певица для прогулки выбрала пончо пастельных оттенков в вертикальную полоску и платье миди.

«Мы с Клавочкой — дети морского побережья, правда, разных стран. Для меня это всегда место силы!» — призналась Орбакайте.

Знаменитые коллеги и друзья поспешили отметиться в комментариях:

«Наши классные дорогие девочки! Здесь все дико по вам соскучились! Будьте здоровы, папе Мише привет!» — написал Игорь Николаев.

«Как выросла малышка» — удивленно отметил дизайнер Игорь Гуляев. Ему вторили и другие фолловеры: «Давненько я вас не видел! Красотки! Клавочка взрослеет так быстро», «Какая уже взрослая и красивая Клава! И статная!», «Как повзрослела, уже не малышка. Обе девочки прекрасны!» — заметили многие.

Напомним, у Кристины Орбакайте, помимо Клавдии, двое сыновей от предыдущих браков. Никита Пресняков отметил этой весной 29-летие в кругу друзей и супруги Алены Красновой, а Дени Байсаров (от отношений с бизнесменом Русланом Байсаровым) – 22-летие.