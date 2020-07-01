«На маму так похожа»: Орбакайте примерила паранджу вместо защитной маски

Пандемия коронавируса на планете продолжается уже несколько месяцев. Хоть многие страны и отменили карантин, а также начали вводить послабления в режим и открывать развлекательные заведения, все же угроза распространения инфекции продолжает оставаться актуальной. И многие звезды не торопятся завершать изоляцию и отменять защитные меры. Например, певица Алсу решила пока посидеть дома и не выводить детей из карантина.

Другая знаменитость, Кристина Орбакайте тоже не спешит отказываться от защитных мер. Старшая дочь Аллы Пугачевой проживает в Майами вместе с семьей и уже даже открыла пляжный сезон, но не спешит отказываться от средств защиты. Она показала, как использует платок в качестве маски, и призвала подписчиков в Instagram не терять бдительность.

«Конечно, это не удобно и не привычно, — написала звезда, — но надо заботиться о себе и об окружающих нас в людных местах».

Элементарные средства защиты – маска, перчатки, антисептик, соблюдение дистанции, — по заверениям певицы помогут обезопасить не только себя, но и окружающих.

Многие подписчики откликнулись на необычный образ любимицы. Некоторые посчитали, что это не маска, а паранджа, и заметили: «Вы как красавица из гарема Султана Сулеймана

Как же Кристина похожа на маму», «Вы очаровательная!», «Стильненько», «На маму так похожа», «Шахерезада! Блондинка!», «Красиво», — написали в комментариях.