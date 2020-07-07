Мамина ягодка: Климова запечатлела малышку Беллу в садовой зелени

42-летняя Екатерина Климова в настоящее время проживает в своем особняке за городом. Там звезда принимала гостей – съемочную группу Первого канал, для того, чтобы завершить ремонт террасы. В результате телезрители смогли не только увидеть любимую актрису и ее сад, но и раскрыть секрет красоты своей любимицы.

На участке в 15 соток в этом году Климова всерьез занялась садоводством. Она выращивает огурцы, помидоры, перцы, фрукты и ягоды. А помогают ей в этом четверо наследников. Самая маленькая, 4-летняя Белла, с удовольствием позирует маме то с вишней вместо сережек, то сама прикинется ягодкой. Свежее фото дочки от Геллы Месхи Климова опубликовала в своем Instagram.

Изабелла позировала маме на фоне березовой листвы. Поклонники умилились кадру и усыпали юную фотомодель комплиментами:

«Милота», «Сладкая какая», «Мамина девочка! Милашка!», «Вишенка», «Такое солнышко! Очень миленькая доченька у Вас! Это когда же она так вырасти успела? Недавно ещё такая маленькая была» — заметили некоторые.

Ранее мы писали, как Климова с младшей дочкой отправилась на шоппинг. В магазине мама с девочкой примерили одинаковые платья и порадовали фанатов своими нарядами.