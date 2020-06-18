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Яблоко от яблони: Климова с малышкой Беллой на шоппинге предпочли family look

Актриса с младшей дочкой отправились пополнять свой гардероб.

Яблоко от яблони: Климова с малышкой Беллой на шоппинге предпочли family look
ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА/ФОТО: КАНАЛ СТС

К радости миллионов россиян, режим самоизоляции завершился. Работу возобновили не только салоны красоты, но и бутики, торговые центры и другие популярные места. Актриса Екатерина Климова поспешила вместе с маленькой дочкой от Гелы Месхи, четырехлетней Изабеллой, на шопинг. Звезда призналась, что за несколько месяцев изоляции ребенок вырос, и теперь нужно обновить гардероб на вещи размером побольше.

«Да и к новой прическе гардероб обновить полагается» — подметила знаменитая мама.

Мама с дочкой закупились по полной – отвели душу. Причем, приглядели и одинаковые наряды, которыми тут же похвастались перед поклонниками. Екатерина и Белла предстали в ярких летних платьицах в горизонтальную полоску, — получился красивый family look, который очень восхитил фолловеров.

Екатерина Климова с дочкой Беллой.
Екатерина Климова с дочкой Беллой. Фото: instagram.com/klimovagram/

«Модницы такие», «Две девочки-припевочки !!! Замечательные !!», «Красотки», «Очень нравится, когда мама и девочка одеты одинаково!!», «Ой, Белла только что малюсенькая была, очень сильно подросла за короткий промежуток времени», «Ух ты! Какие красивые, яркие, солнечные девчонки» — подметили подписчики.

Кстати, о новой прическе. Накануне Климова сделала малышке Белле модную стрижку с челочкой, которой дочка оказалась очень довольна.

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