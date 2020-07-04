«Не означает, что он виноват»: защита Ефремова придумала новый способ защиты артиста от тюрьмы

Адвокат Михаила Ефремова придумал новый способ, чтобы спасти своего подопечного от тюрьмы. Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист спровоцировал пьяное ДТП на Садовом кольце. Жертвой аварии стал курьер из Рязани Сергей Захаров. Врачи пытались спасти мужчину, но спустя несколько часов он умер в больнице. Находясь на месте трагедии, Ефремов обещал вылечить пострадавшего, но как только актер пришел в себя, он осознал случившееся.

Спустя несколько дней после допросов Ефремов записал официальное видео, в котором покаялся в содеянном и пообещал выплатить семье Сергея компенсацию. Предложил Михаил и свою отцовскую помощь – он был готов даже усыновить детей Захарова и обеспечить им безбедное будущее.

Каково же было удивление аудитории, когда в пятницу, 3 июля, Пашаев во всеуслышание заявил, что его подопечный в смерти Захарова не виноват. Несовместимые с жизнью увечья курьеру якобы нанесла машина Ефремова– внедорожник, за рулем которого и сидел нетрезвый актер.

«Желание Ефремова помочь пострадавшей стороне не означает, что он виноват в случившемся», — обронил Пашаев, чем спровоцировал бурную реакцию общественности.

В субботу, 4 июля, ситуация усугубилась. В прессе появилась новая версия адвоката: якобы, защиту Пашаев планирует выстраивать вокруг эпилепсии Ефремова. Актеру, по словам юриста, могло поплохеть прямо перед столкновением, поэтому возможности избежать аварии не было возможности. Как только люди обратили на ситуацию внимание, показания изменились вновь.