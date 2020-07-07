«Нет слов!»: Эмма и Устинья Малинины запечатлелись на фоне яхт в белоснежных платьях миди

Дочь и супруга известного музыканта совершили променад по морскому побережью в «свадебных» нарядах.

После отмены карантина в Европе семья знаменитого исполнителя Александра Малинина, проживающая в Германии, активно путешествует. Сначала музыкант с женой Эммой и дочкой Устиньей посетил Дрезден, где побывал на концерте Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Позже звездное семейство отправилось отдыхать на один из фешенебельных курортов Италии — Форте-деи-Марми.

Накануне Малинины совершили прогулку по побережью Тирренского моря. Для вечернего променада Эмма и Устинья выбрали наряды в стиле family look — белоснежные кружевные платья в пол. Они запечатлелись на фоне яхт и парусников, позируя в лучах заката.

«Такие закаты, как этот – люблю», — написала под снимком в Instagram Устинья.

Многие подписчики пришли в восторг от снимка. Некоторые отметили, как великолепны мама с дочкой. В числе комментаторов отметилась и Анна Нетребко.

«Красота», — написала оперная дива. «Боже! У меня нет слов от увиденной красоты! Какие вы красивые, элегантные!», «Красивая семья!», «Роскошные женщины», «Хорошо, когда вкус и стиль не вызывают разногласий… На одной волне», «Красавицы», «Феи», — написали фолловеры.

Напомним, Малинин и его третья жена с двойняшками Фролом и Устиньей живут в Европе уже несколько лет. Музыкант объяснил переезд возможностью жить без оглядки на осуждение и обсуждение его жизни, а также чтобы оградить дочь и сына от пристального внимания папарацци.