«Тот случай, когда сухой из воды вышла»: Малинина блеснула фигурой на море в красном купальнике

Жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram поделилась красивой видеозаписью. На кадрах она выходит из воды в красном соблазнительном купальнике. Отметим, что Эмме сейчас 58 лет, но ее фигура может вызвать только восхищение.

«Тот случай, когда сухой из воды вышла». Эмма Малинина

В комментариях пользователи выразили свое восхищение 58-летней супругой певца. «Эммочка. Какая вы очаровательная!» «Неземная женщина. Восхищаюсь вами», «Шикарная женщина. Вот бы и мне так выглядеть. Всегда беру с вас пример».

Отметим, что Александр Малинин вместе с Эммой уже тридцать лет. Они познакомились в 1990 году. Женщина по профессии врач-гинеколог. На протяжении десяти лет совместной жизни у пары не было детей. Наследники, близнецы Фрол и Устинья, появились на свет в 2000 году. Они выросли настоящими красавцами. Эмма и Александр очень часто делятся успехами своих наследников, которые хорошо учатся и радуют своих родителей.