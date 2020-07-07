«Я никогда в жизни не испытывал такой сильной боли»: Machine Gun Kelly объявил о смерти своего отца

В минувшее воскресенье, 5 июля, 30-летний рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, объявил в социальных сетях, что его отец умер в годовщину выхода его эмоционального альбома Hotel Diablo. Артист отметил, что он временно покинет социальные сети, переживая семейную трагедию, сообщает издание People.

«Сегодня утром мой отец испустил последний вздох, и я никогда в жизни не испытывал такой сильной боли. Я отключаю свой телефон. Люблю тебя», — заявил Бейкер.

Во время одного из интервью в прошлом году Machine Gun Kelly рассказывал журналистам, что если бы он должен был извиниться перед каким-либо человеком, это был бы его отец. Художник, выросший в Кливленде, признался, что он был немного непослушным подростком.

«Судебные издержки, десятки тысяч долларов с тех пор, как меня арестовали, выяснение того, что я пропустил целый семестр средней школы. Я не знаю, как он это вытерпел, и я понимаю, почему нам потребовалось 25 лет, чтобы наконец-то поладить», — рассказывал Бейкер.

больше по теме Страстный поцелуй: папарацци застукали Меган Фокс и Machine Gun Kelly за поцелуем Слухи о романе певца и актрисы ходили уже давно.

Напомним, недавно стало известно о бурном романе Колсона Бейкера с актрисой Меган Фокс. Звезда даже снялась в откровенном клипе музыканта, и пара все чаще попадает на кадры папарацци, держась за руки.