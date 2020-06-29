Звездная парочка: Меган Фокс и Колсона Бэйкера заметили на романтической встрече

Пара пока еще официально не заявила о своих отношениях.

В минувший четверг звездную пару Меган Фокс и Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly, вновь заметили вместе. Молодые люди, держась за руки, направлялись на романтический ужин в Малибу, где их и застукали папарацци.

Оба оделись небрежно, но интригующе для темного времени суток. Фокс предпочла блестящие кожаные леггинсы, черный укороченный топ и соответствующий блейзер, дополненный ремешками на черных каблуках и темным клатчем. 30-летний рэпер Колсон Бейкер был в темных брюках и красной вельветовой куртке, которую он оставил открытой, чтобы показать темную стильную рубашку. Он сочетал свой внешний вид с черно-красными зашнурованными ботинками.

Напомним, ранее источник издания People сообщал, что молодые люди все больше времени проводят вместе, чаще всего в особняке Фокс. Пара даже снялась в музыкальном клипе Machine Gun Kelly, выпущенном вскоре после того, как они были впервые замечены вместе.